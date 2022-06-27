Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что введение запрета на импорт российского золота лишит РФ возможности получать 19 миллиардов долларов в год.

Об этом он сказал в интервью CNN, пишет «Экономическая правда».

— Санкции уже имели драматический эффект — ну, во-первых, возьмем золото, то, о чем мы объявляем. Это второй по доходности экспорт России после энергоносителей — около 19 миллиардов долларов в год — и большая часть приходится на страны G7. Поэтому обрезать это, лишая доступа к примерно 19 миллиардам долларов дохода в год, это важно. Но кроме этого, все, что мы делали с самого начала – во введении этих беспрецедентных санкций и экспортного контроля – оказывает глубокое влияние на Россию. Несмотря на то, что она получает доход от нефти по более высоким ценам, она не может тратить их из-за экспортного контроля. Она не может приобрести то, что ей нужно, чтобы модернизировать свой оборонный сектор, модернизировать технологии, модернизировать свою энергетическую разведку, а это значит, что со временем каждая из этих сфер будет приходить в упадок, — заявил он.

Энтони Блинкен добавил, что в США есть прогнозы, что российская экономика упадет на 8-15% в следующем году.

— Рубль удерживается искусственно большими затратами. Тысячи компаний, крупных международных компаний, покинули Россию. Россияне больше не могли покупать то, что они привыкли покупать. Уровень жизни россиян падает, — добавил чиновник.

Напомним, в России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте из-за введенных санкций, которые сделали невозможными платежи зарубежным кредиторам.