В украинских портах остаются заблокированными около 80 иностранных судов с экипажами. Некоторые эвакуировались еще в начале, некоторых заменили украинские моряки.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации морских портов о взаимодействии с органами власти Дмитрий Баринов во время брифинга в «Медиацентре Украина — Укринформ».

Судно нельзя оставлять без контроля, потому что на них все еще находится товар, объясняет чиновник. Но суда не могут выйти из портов вследствие российской агрессии.

По неподтвержденной информации Дмитрия Баринова, одному из судов якобы удалось выйти из Мариупольского порта — корабль отслеживали, но связи с ним нет.

Напомним, что с начала широкомасштабного вторжения Россия уже вывезла с временно оккупированных украинских территорий по меньшей мере 400 тысяч тонн зерна.