С начала широкомасштабного вторжения Россия уже вывезла с временно оккупированных украинских территорий по меньшей мере 400 тысяч тонн зерна.

Об этом проекту Радио Свобода «Крым.Реалии» заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, на момент фактической оккупации на данных территориях было около полутора миллионов тонн зерна.

— Если добавить все кейсы, то около 400 тысяч тонн. Четко говорить, что с оставшимся миллионом тонн, что осталось, мы сможем только после деоккупации, – отметил Тарас Высоцкий.

Напомним, немецкие СМИ объясняли ЕС, что российские бомбардировки Харькова и Николаева это прямая атака на интересы экономического блока.