Правительство Великобритании выделит до 10 миллионов фунтов стерлингов на ремонт железнодорожной инфраструктуры Украины, чтобы на фоне российского вторжения помочь вывозить зерно по железной дороге.

Об этом говорится на сайте правительства.

Большая часть зерна из Украины экспортировалась через Черное море, однако из-за российского вторжения вывозить его по морю невозможно. Часть зерна также вывозилась по железной дороге, но постоянные российские атаки также мешают безопасному экспорту.

Великобритания решила выделить средства для ремонта железной дороги, чтобы облегчить вывоз зерна во время войны. Кроме того, британское и украинское правительства обсуждают, как максимизировать пропускную способность железной дороги и обеспечить движение поездов и зерна.

Ко всему, Россия не только препятствует Украине экспортировать ее зерно, но и похищает украинское зерно и незаконно его продает. В связи с этим Великобритания выделит 1,5 миллиона фунтов на разработку тестирования для определения, было ли зерно, которое продается Россией на мировом рынке, украдено у Украины.

— Это позволило бы мировым правительствам бороться с проблемой украденного зерна, сдерживая активность России и гарантируя Украине получение столь необходимого дохода от выращенного зерна, — говорится в сообщении.

По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, в Украине сейчас находится около 20 миллионов тонн зерна, предназначенного на экспорт.

Как сообщалось, Великобритания готова предоставить Украине еще 525 миллионов долларов (или 429 миллионов фунтов стерлингов) в виде гарантий для кредитования Всемирного банка позже в этом году.