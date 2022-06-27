Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет завершить развязанную Россией войну до конца 2022 года.

Именно такие сроки Зеленский назвал во время своего выступления на саммите лидеров G7, сообщает Sky News, ссылаясь на два источника в дипломатических европейских кругах.

В своем Telegram-канале Владимир Зеленский сообщил, что обращаясь к саммиту лидеров G7 в Берлине в режиме видеоконференции, он поблагодарил государства «Большой семерки» за оборонную и финансовую помощь в борьбе с российским вторжением.

— Для нас важна и последовательная позиция стран G7 относительно санкций. Они должны и дальше усиливаться, в частности путем ограничения цены на нефть, которую экспортирует агрессор, – добавил Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский на саммите G7 попросил системы противовоздушной обороны, дополнительных санкций в отношении России и гарантий безопасности.