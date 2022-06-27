Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 попросил системы противовоздушной обороны, дополнительных санкций в отношении России и гарантий безопасности.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейского чиновника.

В понедельник Владимир Зеленский за закрытыми для прессы дверями обратился к лидерам саммита Большой семерки.

Выступая на саммите в Баварских Альпах по видеосвязи, президент Украины также попросил помощи в экспорте зерна из Украины и помощи в восстановлении страны, рассказал европейский чиновник на условиях анонимности.

Лидеры стран Большой семерки обязались предоставлять Украине бессрочную поддержку по ее защите на фоне полномасштабного вторжения России.

Напомним, что министр обороны Алексей Резников призвал Запад отреагировать на обстрелы Украины 26 июня: в частности, лишить РФ доступа к военным технологиям и развернуть в Украине системы ПВО и ПРО.

О необходимости поставок в Украину современных систем противоракетной обороны заявил также глава Офиса президента Андрей Ермак.

Издание CNN со ссылкой на информированный источник сообщило, что уже на этой неделе Вашингтон огласит передачу Украине системы противовоздушной обороны класса «земля-воздух» NASAMS.