Бойцы николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского нуждаются в сборе средств на планшеты, с помощью которых они наводят огонь по позициям российских оккупантов.

Сбор денег объявила николаевский волонтер Виктория Ганусовская на своей странице в Instagram.

Украинским защитникам необходимо 9 планшетов для наведения огня с закрытых позиций, стоимостью 11 тысяч гривен каждый. Общая сумма объявленного сбора — 99 тысяч гривен.

Девушка рассказала, что уже отправила один такой планшет нашим бойцам и с его помощью они уже уничтожили колонну российских камазов с боеприпасами и горючим: «Охватывает чувство большой гордости, что ты тоже вкладываешь свою долю в героическое дело наших защитников».

— Предлагаю приобщиться каждому! Ваши 10, 20, 50 гривен – это также маленький вклад в уничтожение российской техники. Не забывай донатить, когда есть такая возможность, – говорит Виктория Ганусовская.

Реквизиты для помощи николаевским бойцам:

5375 4114 1582 7943 Ганусовская Виктория Васильевна (Монобанк)

PayPal – justtorrycooperation@gmail.com

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Блогиня Вікторія Ганусовська (@just_torry)

Напомним, что бойцы николаевской 36-ой отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов.