Бойцы николаевской 36-ой отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов.
Соответствующее видео опубликовано на странице бригады в Facebook.
— Николаевские морпехи активно готовятся участвовать в «херсонском референдуме», – сказано в сообщении бригады.
Напомним, что бойцы николаевской 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского устроили «адский смерч» российским оккупантам.
Бойцы николаевской 36-ой отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов.
Соответствующее видео опубликовано на странице бригады в Facebook.
— Николаевские морпехи активно готовятся участвовать в «херсонском референдуме», – сказано в сообщении бригады.
Напомним, что бойцы николаевской 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского устроили «адский смерч» российским оккупантам.