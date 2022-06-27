Автором концепции так называемой Николаевской Народной Республики оказался бывший депутат Николаевского горсовета Сергей Шубин, который также работал преподавателем в николаевском филиале одесской юракадемии.

Об этом НикВести стало известно от источника в Управлении СБУ в Николаевской области.

Как известно, сегодня Служба безопасности Украины сообщила о задержании экс-депутата городского совета, который по заданию российский спецслужб разработал концепцию «Николаевской народной республики».

Им оказался депутат Николаевского городского совета 2006-2010 годов от партии Витренко «ПСПУ» Сергей Шубина. Он также работал преподавателем в Николаевском институте права Национального университета «Одесская юридическая академия».

В горсовете он был в одной фракции с Дмитрием Никоновым, самопровозглашенным «народным мэром Николаева» в 2014 году, которого задержали СБУ и обменяли на бойцов ВСУ.

Напомним, россияне рассматривают две «сумасшедшие идеи» в отношении востока и юга Украины – воссоздание Таврической губернии и создание так называемого Небесного города.