Зенитно-ракетный комплекс норвежского производства NASAMS

Укрепление противовоздушной обороны Николаева будет зависеть от того, сколько современных зенитно-ракетных комплексов получит Украина от западных партнеров.

Об этом в интервью «Настоящему времени» рассказал мэр Александр Сенкевич.

Городской голова отметил, что во время последнего на данный момент президентского визита в Николаев поднималась тема усилиения систем ПВО.

— Нам необходимо усиливать эти системы, именно поэтому президент Украины обратился к нашим западным партнерам, чтобы закрыть над нами небо. Просто дайте нам инструменты, и мы сами сможем это сделать. Сегодня Россия не имеет успехов в нужном направлении на наземные операции, поэтому она действует исподтишка, пуская ракеты со своих подводных лодок. Единственное, чего они добиваются, – это разрушение гражданских объектов и убийство мирных жителей. Военная инфраструктура из-за этого не страдает, — акцентировал Александр Сенкевич.

После чего добавил, что контрнаступление в Херсонской области позволило частично снизить количество обстрелов окраин Николаева российскими РСЗО и артиллерией.

— Что касается линий соприкосновения, то мы постоянно слышим в городе взрывы, постоянно идут артиллерийские дуэли. Слышны постоянные бои. Также видим информацию о том, что уничтожено столько-то единиц техники, — подытожил николаевский мэр.

Напомним, у Байдена подтвердили, что США планируют передать Украине системы ПВО средней и большой дальности.