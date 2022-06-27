Советник президента США Джо Байден Джейк Салливан подтвердил, что Соединенные Штаты в новом пакете военной помощи планируют передать Украине системы ПВО средней и большой дальности.

Об этом он сказал журналистам во время саммита Большой семерки, как цитирует The New York Times.

По словам советника Джо Байдена, США планируют «собрать пакет, который будет включать в себя передовые средства противовоздушной обороны средней и большой дальности для украинцев».

Джейк Салливан не предоставил информацию о какой-либо конкретной системе, но сказал, что пакет также будет включать «некоторые другие предметы, в которых есть срочная потребность», в том числе боеприпасы для артиллерийских и контрбатарейных радиолокационных систем.

В то же время анонимный американский чиновник, знакомый с решением, сказал NYT, что администрация Джо Байдена приобретет для Украины NASAMS — передовую систему противоракетной обороны средней и большой дальности, которая «позволит Украине защищать свои силы на большем расстоянии».

По словам источника NYT, США объявят о новой военной помощи уже на этой неделе. Чиновник отметил, что оборудование оплатят за счет экстренного финансирования, которое Конгресс США одобрил для помощи Украине.

Напомним, что министр обороны Алексей Резников призвал Запад отреагировать на обстрелы Украины 26 июня: в частности, лишить РФ доступа к военным технологиям и развернуть в Украине системы ПВО и ПРО.

О необходимости поставок в Украину современных систем противоракетной обороны заявил также глава Офиса президента Андрей Ермак.

Издание CNN со ссылкой на информированный источник сообщило, что уже на этой неделе Вашингтон огласит передачу Украине системы противовоздушной обороны класса «земля-воздух» NASAMS.

Также стало известно, что президент Владимир Зеленский на саммите G7 попросил системы противовоздушной обороны, дополнительных санкций в отношении России и гарантий безопасности.