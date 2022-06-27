Федеральная разведывательная служба Швейцарии считает, что в стране процветает шпионская деятельность России после волн выслания российских дипломатов из европейских стран.

Об этом говорится в отчете спецслужбы, опубликованном в понедельник, сообщает Европейская правда.

Отмечается, что швейцарский город Женева стал центром деятельности РФ под прикрытием, где «уровень шпионажа высок и постоянно растет», а количество российских разведчиков «особо велико».

— По нашим оценкам, несколько офицеров (российской разведки) работают в российских дипломатических и консульских представительствах в Женеве, – говорится в отчете Федеральной разведывательной службы Швейцарии.

Большинство российских разведчиков в Женеве занимаются вербовкой работников других дипломатических учреждений и организаций для получения от них чувствительной информации. По данным швейцарской стороны, на одного россиянина приходится от трех до пяти «завербованных».

— Кроме разведчиков, в Женеве и пригороде живут и работают много вероятных источников и сторонников иностранных спецслужб. Известны случаи, когда официально бывшие или ушедшие в отставку работники иностранных спецслужб поселялись в Женеве или пригороде с семьями, – говорится в отчете.

Причиной привлекательности Женевы для спецслужб России является то, что в городе расположены штаб-квартиры или представительства многих международных организаций, в частности ООН, а также близость к границе с Францией, благодаря чему они могут легко выезжать в Европу.

Федеральная разведывательная служба Швейцарии призывает власти использовать все доступные законные средства, чтобы не превратить страну в еще более привлекательное место работы российских агентов.

Напомним, служба всеобщей разведки и безопасности Нидерландов поймала агента России, который пытался получить должность стажера в Международном уголовном суде в Гааге.