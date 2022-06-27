Соединенные Штаты повысили ставку адвалорных пошлин на ряд российских товаров, импорт которых ранее не был запрещен санкциями, до 35%.

Об этом говорится в распоряжении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома, передает ЭП.

Такое решение принято в продолжение прекращения Штатами действия статуса наибольшего содействия, то есть торговых привилегий для России и Беларуси в апреле.

— Повышение ставки пошлины... до 35 процентов адвалорной пошлины на некоторые другие продукты Российской Федерации, импорт которых не запрещен, оправдан и отвечает внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов, — говорится в распоряжении.

Отмечается, что перечень товаров, на которые будет распространяться действие распоряжения, определен приложением к нему — в то же время сам перечень пока не опубликован.

Кроме того, страна оставляет за собой возможность изменять это решение в будущем: «Соединенные Штаты будут следить за выполнением возросших обязанностей, и я (президент Джо Байден, -- прим.) могу пересмотреть это решение, если будет необходимо».

Изменения вступают в силу в 01:01 ET в день, следующий за тридцатым после даты объявления.

Напомним, во вторник, 21 июня, Верховная Рада вернула таможенные пошлины и налогообложение на импортные товары и растаможку авто.