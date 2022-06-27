В понедельник, 27 июня, российская армия обстреляла один из районов Николаева из РСЗО «Ураган» кассетными боеприпасами, предназначенными для убийства мирных людей.

Об этом сообщила военная комендатура Николаева.

Все разрушения пришлись исключительно на гражданские постройки и объекты.

— Повреждены частные дворы и дома, автомобиль. Кассетные боеприпасы лягли и возле остановки общественного транспорта. Информация по пострадавшим не поступала, — говорится в сообщении.

Напомним, мэр Сенкенвич объяснял, что участившиеся в последнее время ракетные удары РФ по Николаеву служат единственной задаче — убить и покалечить как можно больше горожан.