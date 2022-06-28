Глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что ее страна намерена поддерживать Украину военным путем на протяжении десятка лет, если столько времени понадобится на победу над Россией.

Об этом она рассказала в интервью Die Welt.

Министр акцентировала, что у Великой Британии есть ресурсы для постоянной и долгосрочной поддержки Украины в ее борьбе за суверенитет против агрессивного соседа.

— Также ясно, что чем больше мы будем делать сейчас, тем быстрее мы увидим победу Украины. Проблемы, возникшие в связи с удорожанием жизни, заканчиваются тем быстрее. Нет причин искать оправдания сейчас во все времена. Лучшее, что мы можем сделать, это обеспечить украинцев всем необходимым: оружием, обучением. Чтобы не было долгой войны, — отметила Лиз Трасс.

Глава дипломатического ведомства добавила, что странам Евросоюза важно ориентироваться на Польшу и Балтию в переговорах с Москвой, чтобы осознавать цену любым новым договоренностям с Путиным.

— Важно отметить, что мы сохранили абсолютное единство в нашей поддержке Украины на протяжении всего кризиса. Предупреждаю, что мы не проявляем признаков усталости. Мы должны продолжать идти, — подытожила она.

Ранее сообщалось, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что мир должен продолжать поддерживать Украину вне зависимости от цены.