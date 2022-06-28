Глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что ее страна намерена поддерживать Украину военным путем на протяжении десятка лет, если столько времени понадобится на победу над Россией.
Об этом она рассказала в интервью Die Welt.
Министр акцентировала, что у Великой Британии есть ресурсы для постоянной и долгосрочной поддержки Украины в ее борьбе за суверенитет против агрессивного соседа.
— Также ясно, что чем больше мы будем делать сейчас, тем быстрее мы увидим победу Украины. Проблемы, возникшие в связи с удорожанием жизни, заканчиваются тем быстрее. Нет причин искать оправдания сейчас во все времена. Лучшее, что мы можем сделать, это обеспечить украинцев всем необходимым: оружием, обучением. Чтобы не было долгой войны, — отметила Лиз Трасс.
Глава дипломатического ведомства добавила, что странам Евросоюза важно ориентироваться на Польшу и Балтию в переговорах с Москвой, чтобы осознавать цену любым новым договоренностям с Путиным.
— Важно отметить, что мы сохранили абсолютное единство в нашей поддержке Украины на протяжении всего кризиса. Предупреждаю, что мы не проявляем признаков усталости. Мы должны продолжать идти, — подытожила она.
Ранее сообщалось, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что мир должен продолжать поддерживать Украину вне зависимости от цены.
Глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что ее страна намерена поддерживать Украину военным путем на протяжении десятка лет, если столько времени понадобится на победу над Россией.
Об этом она рассказала в интервью Die Welt.
Министр акцентировала, что у Великой Британии есть ресурсы для постоянной и долгосрочной поддержки Украины в ее борьбе за суверенитет против агрессивного соседа.
— Также ясно, что чем больше мы будем делать сейчас, тем быстрее мы увидим победу Украины. Проблемы, возникшие в связи с удорожанием жизни, заканчиваются тем быстрее. Нет причин искать оправдания сейчас во все времена. Лучшее, что мы можем сделать, это обеспечить украинцев всем необходимым: оружием, обучением. Чтобы не было долгой войны, — отметила Лиз Трасс.
Глава дипломатического ведомства добавила, что странам Евросоюза важно ориентироваться на Польшу и Балтию в переговорах с Москвой, чтобы осознавать цену любым новым договоренностям с Путиным.
— Важно отметить, что мы сохранили абсолютное единство в нашей поддержке Украины на протяжении всего кризиса. Предупреждаю, что мы не проявляем признаков усталости. Мы должны продолжать идти, — подытожила она.
Ранее сообщалось, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что мир должен продолжать поддерживать Украину вне зависимости от цены.