Николаев, фото: George Ivanchenko

28 июня идут 125-е сутки противостояния украинцев полномасштабному вооруженному вторжению Российской Федерации.

Рано утром, около 4:50, в Николаеве снова прозвучали громкие взрывы. Жители сообщают о ракетных ударах в разных районах города. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

По информации Генштаба, на Южнобугском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на удержании ранее занятых рубежей, недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. С целью недопущения перегруппировки подразделений Сил обороны били по позициям подразделений наших войск ствольной артиллерией и реактивными системами залпового огня.

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G7 осудила удар по ТЦ в Кременчуге.

«Мы решительно осуждаем отвратительное нападение на ТРЦ в Кременчуге. Мы вместе с Украиной скорбим по невинным жертвам этой жестокой атаки», — говорится в заявлении G7.

Лидеры G7 подчеркивают, что неизбирательные нападения на мирных гражданских — это военное преступление, а президент РФ Владимир Путин и все виновные будут привлечены к ответственности.

«Сегодня мы подчеркнули непоколебимую поддержку Украины перед лицом российской агрессии, неоправданной войны выбора, свирепствующей уже 124 дня. Мы продолжим оказывать финансовую, гуманитарную, а также военную поддержку Украине столько, сколько потребуется. Мы не успокоимся, пока Россия не закончит свою жестокую и бессмысленную войну против Украины», — заявили в G7.

Число жертв ракетного удара РФ по ТЦ в Кременчуге возросло до 18, сообщил глава ОВА. Спасательные работы продолжаются.

Сегодня в 22:00 Совбез ООН собирает срочное заседание из-за удара по Кременчугу.

ВСУ нанесли авиаудары по скоплению оккупантов под Снигиревкой, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

«Нашими штурмовиками и многоцелевыми вертолетами нанесено пять авиационных ударов по скоплению вражеской силы и военной техники в Снигиревском, Криворожском и Бериславском районах. Результаты уточняются», — говорится в сообщении.

Также в течение минувших суток на юге ракетно-артиллерийскими подразделениями ликвидировано 18 оккупантов, танк Т-72, самоходную гаубицу «Акация», автомобильную технику и полевой склад боеприпасов в Херсонском районе.

В Лисичанске во время, когда мирное население набирало воду от подвезенной цистерны, оккупанты открыли огонь по людям из РСЗО «Ураган». В результате 8 горожан погибли, 21 человек оказался в больнице.

Среди погибших есть и несовершеннолетние — парни 2007 и 2008 года рождения.