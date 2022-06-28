Министр энергетики Украины Герман Галущенко предлагает европейским странам хранить газ в украинских подземных хранилищах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Газовые хранилища Европы должны быть заполнены на 80% до 1 ноября 2022 года. Такие правила утвердил ранее Европейский парламент, а теперь и Европейский совет. Приветствую это решение, ведь оно демонстрирует, что Европа реально оценивает угрозы и риски следующей зимы в условиях энергетической агрессии со стороны России, направленной не только против Украины, но и всего европейского континента», — написал он.

Герман Галущенко отметил, что далеко не все европейские страны имеют собственные природные хранилища газа (ПХГ), чтобы надежно обеспечить население и промышленность энергоресурсом.

Поэтому решение предусматривает, что государства-члены Европейского совета могут заключать контракты на хранение газа с договорными сторонами Энергетического сообщества.

«Украина, как председательствующий в 2022 году участник Energy Community, готова подставить свое плечо и стать надежным партнером Европы в обеспечении устойчивого газоснабжения в этом отопительном сезоне. Наши ПХГ — самые большие в Европе и мы предлагаем их для хранения запасов газа европейских стран. Тем более, что условия хранения в Украине - едва ли не самые оптимальные в Европе. Уже неоднократно говорил, что Украина может внести (и внесет) мощный вклад в обеспечение энергетической безопасности и независимости Европы», — добавил министр.