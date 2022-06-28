Профильный комитет Верховной рады согласовал кандидатуру народного депутата Дмитрия Лубинца на должность омбудсмена.
Решение было принято единогласно, сообщается на Facebook-странице Комитета.
«Члены Комитета утвердили заключение о соответствии кандидатуры Лубинця Дмитрия Валерьевича на должность Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека, предусмотренным ЗУ «Об уполномоченном Верховной рады Украины по правам человека и об отсутствии причин, препятствующих занятию им этой должности», — говорится в сообщении.
Напомним, 31 мая Верховная рада уволила Людмилу Денисову с должности Уполномоченного ВР по правам человека. За соответствующее решение проголосовали 234 народных депутата.
«Украинская правда» недавно опубликовала расследование. Утверждается, что бвшая Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, будучи в должности, придумывала жуткие истории об изнасиловании российскими оккупантами детей.
Профильный комитет Верховной рады согласовал кандидатуру народного депутата Дмитрия Лубинца на должность омбудсмена.
Решение было принято единогласно, сообщается на Facebook-странице Комитета.
«Члены Комитета утвердили заключение о соответствии кандидатуры Лубинця Дмитрия Валерьевича на должность Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека, предусмотренным ЗУ «Об уполномоченном Верховной рады Украины по правам человека и об отсутствии причин, препятствующих занятию им этой должности», — говорится в сообщении.
Напомним, 31 мая Верховная рада уволила Людмилу Денисову с должности Уполномоченного ВР по правам человека. За соответствующее решение проголосовали 234 народных депутата.
«Украинская правда» недавно опубликовала расследование. Утверждается, что бвшая Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, будучи в должности, придумывала жуткие истории об изнасиловании российскими оккупантами детей.