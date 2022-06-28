Профильный комитет Верховной рады согласовал кандидатуру народного депутата Дмитрия Лубинца на должность омбудсмена.

Решение было принято единогласно, сообщается на Facebook-странице Комитета.

«Члены Комитета утвердили заключение о соответствии кандидатуры Лубинця Дмитрия Валерьевича на должность Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека, предусмотренным ЗУ «Об уполномоченном Верховной рады Украины по правам человека и об отсутствии причин, препятствующих занятию им этой должности», — говорится в сообщении.