Есть достаточно большая угроза повторного использования территории Беларуси для нападения на Украину. Это может быть как нападение российских войск, так и включение в эту агрессию вооруженных сил Беларуси.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал экс-заместитель секретаря СНБО, генерал Сергей Кривонос.

— Россияне сейчас усиленно «обрабатывают» политическое руководство этой страны. Плюс, они достаточно жестко контролируют настроения в беларусской армии. Они там сейчас имеют практически в каждом подразделении своих офицеров-кураторов, которые четко отслеживают настроения. Также они проводят дополнительную пропаганду, чтобы оправдать свои намерения относительно вторжения на наши земли, — заявил он.

Сергей Кривонос подчеркнул, что на определенных направлениях белорусы могут и самостоятельно начинать наступление.

— Я думаю, что непосредственно на волынском и ровенском направлении они это могут делать самостоятельно за счет тех подразделений и частей, которые у них есть. Но вопрос заключается в том, что достаточно большое количество вооруженных сил Беларуси не очень желают участвовать в этой агрессии, — добавил генерал.

Он предполагает, что если будет приказ о вторжении, многие беларусские военные готовы сразу сдаваться в плен. С 13-14 июня беларусы начали сборы с резервистами. По словам генерала, их условно можно назвать скрытой мобилизацией.

Ранее сообщалось, что большинство белорусов выступают за немедленный вывод российских войск из территории Беларуси, хотят воевать с Украиной только 3% граждан Беларуси.