Большинство белорусов выступают за немедленный вывод российских войск из территории Беларуси, хотят воевать с Украиной только 3% граждан Беларуси.

Об этом пишет белорусское издание «Наша Ніва» со ссылкой на соцопрос Chatham House.

— Только 3% белорусов считают, что наша страна должна вместе с Россией воевать против Украины.

При этом большинство респондентов против обстрела Украины с территории Беларуси (67%) и вообще против использования территории Беларуси в качестве плацдарма для войны с Украиной (52%).

Целых 80% белорусов выступают против размещения ядерного оружия в Беларуси, – сказано в сообщении.

Кроме того, большинство белорусов не поддерживает присутствие российских войск в своей стране.

Отмечается, что сторонники власти поддерживают присутствие российских войск в Беларуси, но даже они не согласны с тем, что это присутствие должно быть увеличено.

Менее половины белорусов считают, что страна принимает участие в войне с Украиной, большинство не воспринимает предоставление белорусской территории как участие.

Только каждый пятый считает Беларусь страной-агрессором.

25% опрошенных считают, что Беларусь должна быть нейтральной страной и войска других стран вообще не должны находиться на ее территории. Примерно столько же (28%) выступают за поддержку России, но без ввода в военный конфликт белорусских войск.

Отмечается, что идея участия в войне очень непопулярна даже среди сторонников Лукашенко. При этом всего 20% белорусов хотят, чтобы Беларусь поддержала Украину.

Опрос проводился в Беларуси в начале марта. Из-за невозможности проведения подобных очных опросов респонденты были опрошены онлайн. Выборка составляет 896 человек, пользующихся интернетом.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.