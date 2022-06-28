Россия проводит кампанию ракетного террора против мирного населения Украины. Таким образом, враг хочет сломать дух и разрушить единство украинцев.

Об этом сообщает во время брифинга сказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, пишет РБК-Украина.

— В последние дни враг нанес ряд ударов с применением ракет воздушного и наземного базирования по объектам гражданской инфраструктуры в городе Киев и в Киевской, Черкасской и Одесской областях, — отметил Александр Мотузяник.

Он уточнил, что при этом российские преступники применили дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также береговые ракетные комплексы «Бастион».

— Кроме того, агрессор цинично нанес ракетный удар по ТЦ в городе Кременчуг, где находилось в то время более 1000 гражданских людей, — напомнил спикер Минобороны.

Как сообщалось, утром, 28 июня, Николаев снова обстреляли оккупанты. Одна из ракет прилетела по Центральному городскому стадиону, никто не пострадал.