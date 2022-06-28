Россия проводит кампанию ракетного террора против мирного населения Украины. Таким образом, враг хочет сломать дух и разрушить единство украинцев.
Об этом сообщает во время брифинга сказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, пишет РБК-Украина.
— В последние дни враг нанес ряд ударов с применением ракет воздушного и наземного базирования по объектам гражданской инфраструктуры в городе Киев и в Киевской, Черкасской и Одесской областях, — отметил Александр Мотузяник.
Он уточнил, что при этом российские преступники применили дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также береговые ракетные комплексы «Бастион».
— Кроме того, агрессор цинично нанес ракетный удар по ТЦ в городе Кременчуг, где находилось в то время более 1000 гражданских людей, — напомнил спикер Минобороны.
Как сообщалось, утром, 28 июня, Николаев снова обстреляли оккупанты. Одна из ракет прилетела по Центральному городскому стадиону, никто не пострадал.
Россия проводит кампанию ракетного террора против мирного населения Украины. Таким образом, враг хочет сломать дух и разрушить единство украинцев.
Об этом сообщает во время брифинга сказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, пишет РБК-Украина.
— В последние дни враг нанес ряд ударов с применением ракет воздушного и наземного базирования по объектам гражданской инфраструктуры в городе Киев и в Киевской, Черкасской и Одесской областях, — отметил Александр Мотузяник.
Он уточнил, что при этом российские преступники применили дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также береговые ракетные комплексы «Бастион».
— Кроме того, агрессор цинично нанес ракетный удар по ТЦ в городе Кременчуг, где находилось в то время более 1000 гражданских людей, — напомнил спикер Минобороны.
Как сообщалось, утром, 28 июня, Николаев снова обстреляли оккупанты. Одна из ракет прилетела по Центральному городскому стадиону, никто не пострадал.