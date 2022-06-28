Утром, 28 июня, Николаев снова обстреляли оккупанты. Одна из ракет прилетела по Центральному городскому стадиону, никто не пострадал.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в комментарии «Украинской правде».
Напомним, что сегодня по Николаеву было выпущено 11 ракет, часть из них сбила ПВО. Две ракеты повредили здание в военном городке 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Также от ракетного удара пострадало поле на стадионе. Александр Сенкевич подчеркнул, что повреждена новая мебель и техника.
— Недавно, в прошлом году, мы сдали (в эксплуатацию, — прим.) административно-бытовой корпус. Там все новенькое — мебель, техника и т.д. Уничтожено. Новенькое поле мы сделали с обогревом. Ракета попала туда, в чашу стадиона, оставив после себя воронку метров 15 в ширину, 5 в глубину», — отметил Александр Сенкевич.
Ранее сообщалось, что утром 28 июня Очаков снова подвергся обстрелам. Три человека погибли, из них один ребенок, еще шесть ранены.
Утром, 28 июня, Николаев снова обстреляли оккупанты. Одна из ракет прилетела по Центральному городскому стадиону, никто не пострадал.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в комментарии «Украинской правде».
Напомним, что сегодня по Николаеву было выпущено 11 ракет, часть из них сбила ПВО. Две ракеты повредили здание в военном городке 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Также от ракетного удара пострадало поле на стадионе. Александр Сенкевич подчеркнул, что повреждена новая мебель и техника.
— Недавно, в прошлом году, мы сдали (в эксплуатацию, — прим.) административно-бытовой корпус. Там все новенькое — мебель, техника и т.д. Уничтожено. Новенькое поле мы сделали с обогревом. Ракета попала туда, в чашу стадиона, оставив после себя воронку метров 15 в ширину, 5 в глубину», — отметил Александр Сенкевич.
Ранее сообщалось, что утром 28 июня Очаков снова подвергся обстрелам. Три человека погибли, из них один ребенок, еще шесть ранены.