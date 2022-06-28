Утром, 28 июня, Николаев снова обстреляли оккупанты. Одна из ракет прилетела по Центральному городскому стадиону, никто не пострадал.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в комментарии «Украинской правде».

Напомним, что сегодня по Николаеву было выпущено 11 ракет, часть из них сбила ПВО. Две ракеты повредили здание в военном городке 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Также от ракетного удара пострадало поле на стадионе. Александр Сенкевич подчеркнул, что повреждена новая мебель и техника.

— Недавно, в прошлом году, мы сдали (в эксплуатацию, — прим.) административно-бытовой корпус. Там все новенькое — мебель, техника и т.д. Уничтожено. Новенькое поле мы сделали с обогревом. Ракета попала туда, в чашу стадиона, оставив после себя воронку метров 15 в ширину, 5 в глубину», — отметил Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что утром 28 июня Очаков снова подвергся обстрелам. Три человека погибли, из них один ребенок, еще шесть ранены.