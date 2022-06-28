Российские спецслужбы перед Днем конституции пытались взломать украинские телеканалы, участвующие в национальном телемарафоне. Украинские киберспециалисты заблокировали эти попытки.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным СБУ, накануне Дня конституции Украины (28 июня) россияне хотели использовать ресурсы, участвующие в национальном телемарафоне, для собственных деструктивных информационных операций.

Российские хакеры пытались получить доступ к видеопотоку прямой трансляции, новостной ленте прямого эфира и отдельным компьютерам сотрудников телеканалов, на которых проводится работа с контентом.

В СБУ отмечают, что благодаря своевременным мерам взлом удалось предотвратить, однако подобные попытки могут повторяться.

Напомним, что в Google заметили попытку российских хакеров получить доступ к сети НАТО и нескольким оборонным ведомствам стран Восточной Европы.