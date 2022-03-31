В Google заметили попытку российских хакеров получить доступ к сети НАТО и нескольким оборонным ведомствам стран Восточной Европы.

Как сообщает Reuters, об этом говорится в отчете группы анализа угроз компании Google, обнародованном 30 марта, передает Европейская правда.

Аналитики говорят о фишинговой кампании, запущенной группой Coldriver или Callisto, которая находится в России. В отчете отмечается, что действия были направлены против учебного центра НАТО (NATO Centre of Excellence) и военных ведомств нескольких восточноевропейских стран, но каких именно — не уточняют.

— Письма рассылались с новых аккаунтов Gmail на аккаунты вне Google, поэтому эффективность этих кампаний оценить невозможно, — отмечают в отчете.

В 2019 году финская компания по кибербезопасности F-Secure Labs писала о Callisto как «неопределенном и серьезном игроке», охотящемся на европейские данные, связанные с внешней политикой и безопасностью.

Россия, как известно, всегда отрицала все обвинения в кибератаках против западных стран.

В НАТО отметили, что наблюдают определенную злонамеренную кибердеятельность ежедневно. Там также отметили, что учебные центры НАТО не являются частью НАТО как такового. «Мы держим связь с ними по этому вопросу», — отметили в комментарии.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.