Украинские военные пока не фиксируют формирования какой-то наступательной российской группировки на территории Беларуси, но внимательно следят за ситуацией. В то же время разведка предупреждает о подготовке диверсионно-разведывательных групп.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По данным Минобороны, до 6 батальонов Вооруженных сил Беларуси (ранее было 7) усиливают участок белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях, пытаются вести воздушную разведку в приграничных с Украиной и Польшей районах.

Также сохраняется угроза применения ракетного вооружения и авиационных ударов с территории Беларуси.

— Украинская разведка сообщает нам о том, что сейчас пока не фиксируем формирования какой-то наступательной российской группировки на территории этой страны (Беларуси, – прим.) Однако мы внимательно наблюдаем ситуацию. Кроме того, наша разведка также сообщает нам о том, что по состоянию на сегодняшний день фиксируются факты подготовки российскими силами на территории этой части диверсионно-разведывательных групп среди военнослужащих Беларуси, — сказал Александр Мотузяник.

В то же время для прикрытия российско-украинской границы в Брянской и Курской областях оккупанты продолжают содержать там до трех батальонно-тактических групп. Также там находятся подразделения Воздушно-десантных войск РФ.

Россияне открывали огонь из реактивно-ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Покровка, Стариковое, Порозок и Верхняя Пожня, что в Сумской области в трех километрах от государственной границы.

Военные также зафиксировали ведение воздушной разведки позиций наших войск с применением беспилотника типа «Орлан» в районах поселков Горск и Шалыгино, расположенных примерно в 5 километрах от госграницы.

Напомним, что 25 июня с территории Беларуси был нанесен массированный ракетный удар по Украине. Предварительно известно о выпуске 40 ракет.