Народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Игорь Копытин прокомментировал обмен пленными в Николаевской области.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам 28 июня.

— Я нахожусь в координационном штабе, за что хочу поблагодарить всех коллег, они 24/7 работают, чтобы наши ребята поскорее вернулись домой, – сказал Игорь Копытин.

Он также добавил, что в процесс обмена пленными было задействовано множество силовых структур.

— Это непредсказуемый процесс. Это происходит тяжело и с постоянными рисками, что сорвется. Очень много структур задействованы (в процесс обмена пленными, – прим.). Это и координационный штаб, и Главное управление разведки, а дальше – подключает тех людей, которые необходимы, – добавил нардеп.

Напомним, что на территории Николаевской области прошел обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией. Так, на подконтрольную Украине территорию вернулись 17 человек.