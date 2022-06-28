Бывший глава Командования объединенных сил Великой Британии сэр Ричард Бэрронс заявил, что украинская армия уже показала готовность отвоевать Херсон при достаточных поставках вооружения от западных партнеров.

Об этом пишет Sky News.

Генерал Соединенного королевства подчеркнул, что Россия уже «стратегически» проиграла эту войну и попала в изоляцию международного сообщества.

— Это государство-изгой. Его экономика сократится, может быть, на 15% в этом году. И если Украина сможет перевооружиться, то со временем повернет вспять ход войны и начнет выбрасывать русских (с юга и востока страны), — развил свою мысль офицер.

Напомним, военные попросили информ-тишины до завершения операции в Херсонской области.