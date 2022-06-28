Глава военной администрации Херсонской области Геннадий Лагута снял с должности правительственным указом.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина при ВРУ Тарас Мельничук.
Согласно формулировке чиновника, Лагута добровольно написал заявление на увольнение и его лишь одобрили.
— Согласовано снятие с должности главы Херсонской областной военной администрации Лагуты Геннадия Николаевича, — говорится в уведомлении.
Херсонские журналисты указывают, что вопрос об отставке Лагуты обсуждался последние недели.
— По словам одного из заместителей, глава Херсонской ОВА сам говорил, об увольнении, но на прошлой неделе Кабмин его заявление не рассматривал, — пишет издание «МОСТ».
Напомним, в одном из последних комментариев уже бывший глава Херсонской ОВА заявлял, что в подотчетном ему регионе остаются около 500 тысяч человек.
Глава военной администрации Херсонской области Геннадий Лагута снял с должности правительственным указом.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина при ВРУ Тарас Мельничук.
Согласно формулировке чиновника, Лагута добровольно написал заявление на увольнение и его лишь одобрили.
— Согласовано снятие с должности главы Херсонской областной военной администрации Лагуты Геннадия Николаевича, — говорится в уведомлении.
Херсонские журналисты указывают, что вопрос об отставке Лагуты обсуждался последние недели.
— По словам одного из заместителей, глава Херсонской ОВА сам говорил, об увольнении, но на прошлой неделе Кабмин его заявление не рассматривал, — пишет издание «МОСТ».
Напомним, в одном из последних комментариев уже бывший глава Херсонской ОВА заявлял, что в подотчетном ему регионе остаются около 500 тысяч человек.