Глава военной администрации Херсонской области Геннадий Лагута снял с должности правительственным указом.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина при ВРУ Тарас Мельничук.

Согласно формулировке чиновника, Лагута добровольно написал заявление на увольнение и его лишь одобрили.

— Согласовано снятие с должности главы Херсонской областной военной администрации Лагуты Геннадия Николаевича, — говорится в уведомлении.

Херсонские журналисты указывают, что вопрос об отставке Лагуты обсуждался последние недели.

— По словам одного из заместителей, глава Херсонской ОВА сам говорил, об увольнении, но на прошлой неделе Кабмин его заявление не рассматривал, — пишет издание «МОСТ».

Напомним, в одном из последних комментариев уже бывший глава Херсонской ОВА заявлял, что в подотчетном ему регионе остаются около 500 тысяч человек.