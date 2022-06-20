На сегодняшний день на оккупированной территории Херсонской области остается 450−500 тысяч граждан.

Об этом сообщил глава ОВА Геннадий Лагута во время брифинга, пишет «Новое время».

Геннадий Лагута добавил, что примерно 50% тех, кто не хотел оставаться в оккупации, покинули эту территорию.

Также он рассказал, что российские захватчики держат в плену более 600 человек — это активисты, участники АТО, люди, которые против оккупации.

Их содержат в разных местах — следственном изоляторе, отделении полиции, помещениях баз отдыха и пансионатов.

Геннадий Лагута подчеркнул, что на сегодняшний день покинуть Херсонскую область можно двумя способами: выехать на временно оккупированный Крым или через оккупированные Мелитополь-Васильевку в сторону Запорожья.

Напомним, следователи открыли уголовное производство о хищении оккупационными властями избирательной документации из Государственного архива Херсонской области.