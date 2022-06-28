Карта от UkraineWarMap

За эту неделю украинские силы ощутимо приблизились к деоккупации Херсона, в котором уже четыре месяца бесчинствует российская армия.

Об этом пишет чешский ресурс Denik, ссылаясь на свои источники среди бойцов южного фронта.

По данным СМИ, в самом Херсоне отчетливо слышны звуки артиллерийских канонад и приближающихся боев.

— В последние дни военные действия значительно приблизились. Минобороны Украины перестало предоставлять информацию о ходе операции более недели назад, сославшись на точные сообщения об успехах украинских сил, помогающих россиянам оборонять оккупированный Херсон, — говорится в материале.

Опираясь на информаторов и в западных разведках, Denik добавляет, что российскую оборону удалось проломить сразу в ряде мест.

— Западные источники подтверждают, что кое-где им удалось прорвать русские рубежи обороны и освободить часть сел вокруг Херсона, — сказано в публикации.

Напомним, западные спецслужбы прогнозируют, что Россия будет отвечать на успешные акции херсонских партизан с «характерной жестокостью».