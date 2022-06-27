Россия на оккупированных территориях южной Украины будет бороться с успешным партизанским движением методами Третьего Рейха и Советского союза.

Об этом информирует INews, ссылаясь на источник в западных спецслужбах.

В частности, анонимный сотрудник заявил, что херсонские партизаны доставляют много вреда оккупантам, а в ответ они могут лишь прибегнуть к террористическим методам запугивания.

— Украинцы добились заметных успехов в операциях по подрыву и деморализации российских сил и коллаборнатов. Кремль, похоже отвечает с характерной для него жестокостью. Нам достаточно взглянуть на ранее оккупированные пригороды Киева Ирпень и Бучу, чтобы увидеть, насколько элементы российских вооруженных сил уважают права человека, — объяснил он.

В свою очередь, ведущий эксперт по Украине в ньюаркском университете Рутгерса Александр Мотыль говорит, что Москва взяла на вооружение стратегии нацистской Германии и Советского союза, которые давили сопротивление грубой силой.

— Российские меры направлены против мирных жителей, так как до партизан они не достанут. Принудительные методы — их единственный способ контролировать население. Нацисты действовали так же во время Второй мировой войны, как и советы. В обоих случаях принуждение было колоссальным: аресты, убийства, депортации, — отметил ученый.

Напомним, военные, которые готовятся отбивать Херсон, довольны охватом местной партизанщины.