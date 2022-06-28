Татьяна Харько приехала на обмен пленных в Николаевскую область в надежде, что вскоре удастся обменять ее брата Сергея Волынского.

Девушка попала в сюжет «Украинской правды».

Сестра майора 36-й бригады морской пехоты, который выполнил задание по обороне Мариуполя в полном объеме и вышел из «Азовстали» 20 мая, отметила, что военная разведка эффективно курирует вопросы обмена военнослужащих.

— Мне посчастливилось побывать на обмене. Это невероятные эмоции, очень приятно видеть глаза ребят, мы благодарны Координационному штабу ГУР. Надеемся, что дальше результаты будут еще больше и еще лучше. И уверены, что тяжелая работа будет продолжаться, пока последний герой не вернется домой, — заключила Татьяна Харько.

Ранее сообщалось, на территории Николаевской области прошел обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией. Так, на подконтрольную Украине территорию вернулись 17 человек.