Украинская оборона на Харьковском направлении достаточно прочна, чтобы разбивать все контратаки врага.

Об этом заявил бригадный генерал Сергей «Марсель» Мельник в интервью Die Welt.

Офицер подчеркнул, что уже как две недели российские подразделения усиливают давление на Харьков.

— Однако мы смогли снова отбросить русских, — отметил командующий подразделением.

Он добавил, что вскоре россияне предпримут очередную попытку полезть в сторону Харькова.

— Харьков слишком важен со стратегической точки зрения, это ворота в Украину. Если бы Харьков действительно пал, путь российским войскам на Киев и Донбасс был бы свободен. Конечно, мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах, — гарантировал «Марсель».

Напомним, в Харькове российскими обстрелами повреждена ядерная установка.







