Столичный голова Виталий Кличко напомнил западным партнерам на саммите НАТО про нужду Украины в средствах противоракетной обороны.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Киевский мэр подчеркнул, что ожидает совместных действий от всех союзников Украины.

— Мы ожидаем, как результат этого саммита, ускорения доставки оборонного вооружения Украине и продолжения поддержки Украины. Также единства от партнеров в этом процессе, ведь от этого зависит возвращение в Европу мира, — акцентировал Виталий Кличко.

Политик отметил, что западные партнеры способы предотвратить новые разрушения в украинских городах от российских ракет, предоставив современные средства защиты.

— Мы ежедневно видим, как российские ракеты уничтожают наши города, убивают мирных жителей, разрушают нашу инфраструктуру, — таким образом городской голова объяснил необходимость передать Украине ПРО.

Напомним, у Байдена подтвердили, что США планируют передать Украине системы ПВО средней и большой дальности.