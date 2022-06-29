Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что единственный способ закончить войну, вызванную российским вторжением в Украину — это помочь Киеву ее выиграть.

Он отметил, что НАТО продолжит помогать Украине, сообщает РБК-Украина.

Александр Де Кроо подчеркнул, что экономические санкции против России сильно влияют на страну, но в то же время они также сильно ударили по европейскому населению. В частности, он вспомнил «энергетическую войну», которую ведет Москва с февраля.

— Лучший способ покончить со всем этим — помочь Украине одержать победу в военном понимании. У нас нет другого выбора, — заявил министр по прибытии на саммит НАТО.

По его словам, Бельгия уже поставила военную технику в Украину и будет продолжать это делать.

Напомним, Турция, Швеция и Финляндия достигли договоренностей в вопросе вступления двух последних в НАТО. Меморандум о взаимопонимании между Турцией, Швецией и Финляндией, подписанный во вторник, содержит обязательства по борьбе с террористическими организациями, а также разблокирования экспорта оружия в Анкару.