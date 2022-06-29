Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров отключить от SWIFT российский «Газпромбанк», который используется одновременно для получения европейской платы за нефть и газ и выплат зарплат российским военным.

Об этом он написал в Twitter, отреагировав на расследование журналистов программы «Схемы».

— Украинские журналисты-расследователи обнаружили, что российский «Газпромбанк» используется как для получения европейских платежей за газ и нефть, так и для выплат зарплат российским войскам, ведущим агрессивную войну против Украины. Какая ирония. На «Газпромбанк» нужно наложить санкции и отключить от SWIFT, — отметил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что российский олигарх Михаил Фридман, пытающийся получить украинское гражданство, годами спонсировал оборонный комплекс РФ.