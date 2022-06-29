Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров отключить от SWIFT российский «Газпромбанк», который используется одновременно для получения европейской платы за нефть и газ и выплат зарплат российским военным.
Об этом он написал в Twitter, отреагировав на расследование журналистов программы «Схемы».
— Украинские журналисты-расследователи обнаружили, что российский «Газпромбанк» используется как для получения европейских платежей за газ и нефть, так и для выплат зарплат российским войскам, ведущим агрессивную войну против Украины. Какая ирония. На «Газпромбанк» нужно наложить санкции и отключить от SWIFT, — отметил министр.
Напомним, ранее сообщалось, что российский олигарх Михаил Фридман, пытающийся получить украинское гражданство, годами спонсировал оборонный комплекс РФ.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров отключить от SWIFT российский «Газпромбанк», который используется одновременно для получения европейской платы за нефть и газ и выплат зарплат российским военным.
Об этом он написал в Twitter, отреагировав на расследование журналистов программы «Схемы».
— Украинские журналисты-расследователи обнаружили, что российский «Газпромбанк» используется как для получения европейских платежей за газ и нефть, так и для выплат зарплат российским войскам, ведущим агрессивную войну против Украины. Какая ирония. На «Газпромбанк» нужно наложить санкции и отключить от SWIFT, — отметил министр.
Напомним, ранее сообщалось, что российский олигарх Михаил Фридман, пытающийся получить украинское гражданство, годами спонсировал оборонный комплекс РФ.