Михаил Фридман и Владимир Путин

«Альфа-банк», совладельцем которого является российский олигарх Михаил Фридман, пытающийся получить украинское гражданство, долгие годы финансировал оборонно-промышленный комплекс РФ.

Об этом пишет «Цензор.НЕТ».

Группа аналитиков Trap Aggressor собрала факты, демонстрирующие, что «Альфа-банк» Михаила Фридмана в России был одним из пазлов поддержки оборонно-промышленного комплекса. С февраля Михаил Фридман и его партнеры оказались в санкционных списках США, Британии и ЕС.

«По логике, украинская сторона должна была также ввести санкции и взять весь бизнес «Альфа» в Украине под свой контроль. Но этого не вышло. Судя по последним сообщениям, у Фридмана даже есть доступ к украинским высокопоставленным лицам, чтобы влиять на их решение», — говорится в статье.

Отмечается, что партнерство бизнес-группы «Альфа» в России с российским оборонно-промышленным комплексом измеряется десятилетиями.

После аннексии Крыма и оккупации части Донбасса в 2014 году «Альфа-банк» продолжал выдавать кредиты на льготных условиях государственным российским компаниям, производящим оружие.

«Дело в том, что тамошнее ОПК, хотя и великое со времен Советского Союза, но крайне неэффективно. Даже несмотря на колоссальные бюджетные заказы от Минобороны РФ и щедрые экспортные контракты с Индией, Китаем, Турцией и другими. Чтобы удержать российские вооруженные корпорации в тонусе, на помощь пришли банки по льготным кредитам», — отмечает автор.

В 2017 году, когда санкции США за вмешательство в выборы против российской элиты начали усиливаться, Михаил Фридман объявил, что «Альфа-банк» ушел с рынка ОПК. Правда, как оказалось позже, до «выхода» банк успел спасти от банкротства не один оборонный завод. Также выяснилось, что ушел «Альфа-банк» с рынка производителей оружия не сразу.

В декабре 2013 года волгоградский филиал «Альфа-банка» выдал кредит в сумме 56 миллионов евро под залог недвижимости металлургического завода «Красный Октябрь», являющегося основным производителем брони для единственного производителя танков «Уралвагонзавода».

Завод находился в тяжелом финансовом положении, чем угрожал сорвать «гособоронзаказ». Денежные средства «Альфа-банка» позволили менеджменту провести обновление производственной базы.

В 2016 году «Альфа-банк» инициировал суд против «Красного Октября» с целью взыскать задолженность 18 миллионов евро. Такой шаг снова поставил на грань банкротства металлургического гиганта. Однако, история завершилась «хэппи-эндом».

«Совместными усилиями руководства банка и комбината удалось выработать действенные механизмы взаимодействия, позволившие найти оптимальный путь решения возникших проблемных вопросов», — заявил СМИ один из членов правления «Альфа-банка».

В тот период «Альфа-банк» также подставил плечо упомянутому производителю танков корпорации «Уралвагонзавода», висящему на волоске от остановки производства.

В 2015 году банк пытался через суд взыскать с УВЗ просроченную задолженность на сумму 55 миллионов долларов и даже добился ареста счетов корпорации. Но чуть позже банк отказался от требований ареста.

«Понимая стратегическую важность предприятия для российской экономики и обороноспособности страны, мы приняли решение никакого ареста счетов не производить», —объяснили собственные действия в российском «Альфа-банке».

Сегодня на украинской земле можно наглядно увидеть продукты кооперации «Красного Октября» и «Уралвагонзавода»: танки Т-90 «Прорыв», боевая машина «Терминатор» и другие.

Одно из изделий «Уралвагонзавода» в Украине. Фото: Женя Савилов / AFP

Также в отчете «Объединенной двигателестроительной корпорации» за 2020 год, то есть через два года после заявления Фридмана о расторжении связей с ОПК, аналитики Trap Aggressor нашли информацию о действующих кредитах в евро от «Альфа-банка» под 2,60%-2,75% годовых. Финансовую отчетность пытались скрыть в документе, но так и не удалили окончательно.

Изделия этой корпорации украинцы тоже могут увидеть своими глазами. Правда, только на сбитых вертолетах «Аллигатор», двигатели которых валяются по украинским полям, резюмирует автор.

Ранее сообщалось, что российский олигарх, совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман ведет консультации с украинскими властями по получению гражданства Украины.