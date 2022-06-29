Генеральный секретарь Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что сегодня лидеры стран-членов НАТО официально пригласят Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу.

Об этом он сказав на брифинге в Мадриде перед началом саммита за участие глав государств и правительств стран-членов Альянса.

Генеральный секретарь Североатлантического союза подчеркнул, что лидеры НАТО сегодня примут историческое решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами Североатлантического союза.

Он отметил, что это станет возможным благодаря соглашению, которое достигли Финляндия и Швеция с Турцией вчера, 28 июня. По его словам, это соглашение является хорошим для всех стран. В частности, Финляндия, Швеция и Турция будут теснее сотрудничать по обмену информации, экстрадиции и общей борьбе с терроризмом.

Он сказал, что это беспрецедентно быстрый процесс.

— Я думаю, что сложно найти любой другой процесс присоединения с таким небольшим количеством недель между подачей заявки, произошедшей в середине мая, и приглашением, которое состоится сегодня, — подчеркнул Йенс Столтенберг.

Он добавил, что после официального приглашения следующий этап – это ратификация протокола о вступлении двух скандинавских стран в парламенты 30 стран-членов НАТО.

— На это всегда нужно определенное время, но я ожидаю, что это произойдет достаточно быстро, поскольку союзники готовы пройти этот процесс ратификации как можно скорее, —добавил он.

Ранее сообщалось, что столичный голова Виталий Кличко напомнил западным партнерам на саммите НАТО про нужду Украины в средствах противоракетной обороны.