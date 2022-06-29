Вооруженные силы Украины приняли на вооружение новейший образец техники подвижных пунктов управления – штабную машину с прицепом со съемными модулями.
Об этом сообщает Главный командный центр ВСУ.
— Принят на вооружение Вооруженных Сил Украины новейший образец техники подвижных пунктов управления — машина штабная с прицепом штабным МШ-ПШ со съемными модулями, — сказано в сообщении.
Как сообщалось, почти все мощности турецкого завода Baykar Makina будут сосредоточены на выполнение заказа по изготовлению ударных беспилотников для Украины. Минобороны заказала десятки «байрактаров» для ВСУ.
Вооруженные силы Украины приняли на вооружение новейший образец техники подвижных пунктов управления – штабную машину с прицепом со съемными модулями.
Об этом сообщает Главный командный центр ВСУ.
— Принят на вооружение Вооруженных Сил Украины новейший образец техники подвижных пунктов управления — машина штабная с прицепом штабным МШ-ПШ со съемными модулями, — сказано в сообщении.
Как сообщалось, почти все мощности турецкого завода Baykar Makina будут сосредоточены на выполнение заказа по изготовлению ударных беспилотников для Украины. Минобороны заказала десятки «байрактаров» для ВСУ.