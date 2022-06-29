Вооруженные силы Украины приняли на вооружение новейший образец техники подвижных пунктов управления – штабную машину с прицепом со съемными модулями.

Об этом сообщает Главный командный центр ВСУ.

— Принят на вооружение Вооруженных Сил Украины новейший образец техники подвижных пунктов управления — машина штабная с прицепом штабным МШ-ПШ со съемными модулями, — сказано в сообщении.

Как сообщалось, почти все мощности турецкого завода Baykar Makina будут сосредоточены на выполнение заказа по изготовлению ударных беспилотников для Украины. Минобороны заказала десятки «байрактаров» для ВСУ.