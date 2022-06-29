Североатлантический совет в среду официально начал процесс вступления Финляндии и Швеции.

Об этом заявил на пресс-конференции в Мадриде генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает «Европейской правда».

— Сегодня мы пригласили Финляндию и Швецию в наш альянс, — сообщил Йенс Столтенберг.

Он напомнил, что это приглашение согласовано с партнерами и стало результатом договоренности между Турцией и этими двумя государствами-партнерами.

— Я благодарен Турции, Швеции и Финляндии за согласие на переговоры. Эта договоренность хороша для Турции, она хороша для Швеции и Финляндии, и она же хороша для НАТО, — заявил генсек.

Как сообщалось, страны НАТО определили Россию как наиболее значимую и прямую угрозу для безопасности Альянса.