Суд передал 94 универсальных контейнера под коммерческое управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Правоохранители установили, что 94 универсальных контейнера принадлежат подконтрольным России предприятиям. Фактические собственники имущества выводили доход, полученный от его использования, на счета российских и оффшорных компаний.

Эти средства могли использоваться для финансирования вооруженных сил РФ и других незаконных военных формирований — чтобы избежать принудительного изъятия объектов права собственности россии и его резидентов, компании могли вводить различные схемы для сокрытия конечных собственников имущества.

Чтобы этого предотвратить, суд арестовал 94 универсальных контейнера общей стоимостью почти 18 миллионов гривен. В настоящее время идет передача имущества под коммерческое управление АРМА.

Напомним, то Национальная полиция Украины заблокировала вывод имущества около 7 тысячам компаний, которые так или иначе связаны с Россией.