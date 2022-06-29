В среду, 29 июня Сирия заявила, что официально признала «независимость» так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Об этом сообщает Reuters.

В феврале режим Асада подтвердил свое намерение «наладить отношения» с террористическими организациями «ЛДНР».

Ранее Президент Сирии Башар аль-Асад решил помочь России живой силой в военном вторжении в Украину. Сирийские власти взяли за цель отправить в регион 40 тысяч наемников.