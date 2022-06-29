Украине в рамках очередного обмена удалось освободить из плена оккупантов еще 144 военнослужащих, большинство из которых — защитники «Азовстали». Это самый большой обмен с начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Так, среди 144 освобожденных — 95 защитников «Азовстали», в том числе 43 военнослужащих полка «Азов». В общем удалось освободить:

59 бойцов Национальной гвардии;

30 — Военно-морских сил;

28 — Вооруженных сил Украины;

17 — Государственной пограничной службы Украины;

9 — Территориальной обороны;

1 — Национальной полиции Украины.

В перечне есть 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Самому старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому младшему — 19.

Большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей.

В Минобороны отмечают, что все раненые получают должную неотложную медицинскую и психологическую помощь. Также разведчики отмечают, что координационный штаб продолжает свою работу по возвращению всех пленных защитников.

Напомним, что на территории Николаевской области прошел обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией. Так, на подконтрольную Украине территорию вернулись 17 человек.