Фото: Serhiy Morgunov for The Washington Post

Защитники Украины шаг за шагом отбивают села в Херсонской области, неумолимо приближаясь ко дню, когда региональный центр будет освобожден от русской оккупации.

Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, украинские контратаки приносят свои плоды сразу с двух направлений на южном фронте.

— Восстановление контроля над Херсоном, богатым сельскохозяйственным регионом с выходом к Черному морю, имеет решающее значение для Украины. Это единственная позиция, которую русские занимают к западу от Днепра, и отличная позиция для начала любого будущего наступления вдоль побережья Черного моря к крупному портовому городу Одессе. Украинское контрнаступление сдавливает российские позиции с двух направлений — западного и северного, — говорится в материале.

Журналисты, ссылаясь на украинскую разведку, добавляют, что метр за метром Херсонской области возвращаются под контроль Украины прежде всего из-за чрезмерного сосредоточения сил оккупантов на Луганщине и Донетчине.

— Еще один признак того, что российские силы могут быть чрезмерно растянуты из-за линии фронта, которая простирается примерно на 300 миль, — заключают в WP.

В качестве конкретных примеров успехов ВСУ на этом участке фронта СМИ приводят в пример недавно освобожденное село Натальино, где местные жители с радостью встречали своих защитников, а также более крупный населенный пункт — Нововоронцовка. Там большинство жителей выехали из-за непрекращающихся артобстрелов российской армии, а оставшиеся — прячутся по подвалам и ищут материалы для ремонта поврежденных домов.

Напомним, военные попросили информ-тишины до завершения операции в Херсонской области.