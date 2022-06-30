Лидер Польши Анджея Дуда приложил усилия, чтобы добавить в декларацию о стратегии НАТО упоминание о том, что «государства, которые особенно привержены поддержке Украины, также имеют особую поддержку со стороны Североатлантического альянса, соответствующую типу их участия».

Об этом сообщает RMF24.

Глава государства подчеркнул, что в альянсе сгруппировались по вопросу поддержки Украины, а Штаты прочно обосновались на восточных рубежах.

— Я рад, что такое положение было включено в совместную декларацию. Известно, что эти страны, в первую очередь страны восточного фланга НАТО, граничат с Украиной; те страны, через которые транспортируется поддержка в Украину, в том числе военная поддержка, — подытожил Анджей Дуда.

Напомним, Польша попросила НАТО разместить бригадную группу на своей территории.