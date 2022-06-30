В Токио готовятся наращивать взаимоотношения с НАТО после начала новой войны, развязанной Россией, так как «безопасность Европы неотделима от безопасности Азии».

Об этом сообщает JapanTimes.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида стал первым японским лидером, присутствовавшим на саммите НАТО. Помимо него, из Индокитайского региона альянс пригласил на встречу представителей Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии.

НАТО договорились с Японией создать создать дорожную карту для расширенного сотрудничества. Речь идет о «более тесных политических консультациях и совместной работе по вопросам, представляющим взаимный интерес», включая кибербезопасность и морскую сферу.

В течение следующих пять лет Япония будет наращивать инвестиции в обоорону, чтобы у нее было чем ответить на угрозу в лице России.

— Мы должны продемонстрировать единство, чтобы такие попытки никогда не увенчались успехом, — акцентировал Фумио Кисида.

Напомним, США, Австралия, Япония, Новая Зеландия и Великобритания объединяются для сотрудничества в Тихом океане.