В занятом россиянами Херсоне оккупанты давят на сотрудников «Укрпочты», чтобы они прекратили работу всех отделений.

Об этом сообщает местное издание «МОСТ».

По данным журналистов, существует большая вероятность, что с 1 июля жители Херсона уже не смогут посещать «Укрпочту» в оккупированных районах области.

— Сообщается, что в Херсоне было проведено собрание трудового коллектива представительства «Укрпочты», куда пришел и гауляйтер области Владимир Сальдо. Оккупационная «власть» требует от коллектива предприятия перехода в так называемую «Херсонпочту», — говорится в сообщении.

В случае выдавливания национальной службы из региона у херсонцев возникнут проблемы с получением пенсий и социальными выплатами.

Напомним, в Херсоне, живущим под оккупацией, продолжают пропадать люди. Судьба более 600 человек остается неизвестной.