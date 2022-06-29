В Херсоне, живущим под оккупацией, продолжают пропадать люди. Судьба более 600 человек остается неизвестной.

Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на очевидцев и украинские власти.

Как выяснили французские журналисты, россияне похитили больше шести сотен херсонцев за прошедшие четыре месяца с момента захвата Херсоне. Выжившие описывают пережитое в похожих деталях — содержание в подвалах, раздевание, избиения, пытки, инсценировки казни.

Один из бежавших украинских чиновников анонимно рассказал, что через три недели после похищения ему предложили выйи на свободу при условии, что он запишет два видео — одно для местных, а второй для оккупантов.

— Я должен был сказать, что меня не арестовывали, а я проходил медицинское освидетельствование. Версия для Москвы включала еще одно предложение, только одно: «Я осуждаю нацизм Украины», — вспомнил мужчина.

Вернувшись домой, он застал свое имузество разграбленным, включая самую дешевую бытовую технику. Подумав всю ночь, он принял решение.

— На рассвете я понял, что буду их приманкой, чтобы арестовать других, прежде чем меня убьют, — отметил украинец, скрытно покинувший оккупированную часть Херсонщины.

Надеп Олег Дунда рассказал прессе, что россияне захватывают людей по спискам, «составленным в основном до вторжения».

Напомним, западные спецслужбы прогнозируют, что Россия будет отвечать на успешные акции херсонских партизан с «характерной жестокостью».