На саммите НАТО министр обороны Великой Британии анонсировал, что Лондон обеспечит Украину военной помощью еще на миллиард фунтов стерлингов.

Об этом пишет 24 канал.

Бен Уоллес отметил, что часть из выделенных средств используют для передаче Украине западных систем РСЗО, в которых так остро нуждаются защитники на фронте.

Помимо этого, Соединенное королевство решило направить свой авианосец на усилие восточного фланга НАТО, чтобы сдержать потенциальную российскую агрессию против членов блока.

— Мы привлечем огромное количество военно-морских сил. По моему мнению, мы привлечем к этому одну из групп перевозчиков, — подчеркнул глава британского оборонного министерства, добавив, что Лондон расширит контингент в Эстонии на тысячу военнослужащих.

Напомним, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что мир должен продолжать поддерживать Украину вне зависимости от цены, а Россия нельзя позволить избежать ответственности за вторжение на украинскую территорию.



