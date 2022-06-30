В ответ на высылку из страны 70 коллег посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова начала угрожать правительству Софии.

Об этом сообщает Dnevnik.

Дипломатка заявила, что Москва готова пойти на «асимметричный ответ».

— Правительство России оставляет за собой право на ответный, возможный, асимметричный ответ на такие крайне враждебные действия, — говорится в ее обращении.

Митрофанова уточнила, что из прогнанных 70 сотрудников российского посольства в Болгарии 34 — это дипломаты, а остальные 36 человек — повар, а водители, охрана посольства, бухгалтеры, все технические службы российской дипмиссии.

Ранее сообщалось, Болгария выгоняет из своей страны 70 российских дипломатов, сопричастных к шпионству.